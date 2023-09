Kranker Forscher aus 1.000 Meter tiefer Höhle gerettet

Türkei. Nach neun Tagen konnte der US-amerikanische Höhlenforscher Mark Dickey aus der berühmten Morca-Höhle in Mersin gerettet werden. In rund 1.250 Metern Tiefe bekam er plötzlich Magenblutungen. Retter aus zahlreichen Ländern konnten ihn nach einer schwierigen Bergungsaktion am späten Montagabend aus der Höhle befreien.

"Die Mannschaften arbeiten daran, ihn heute Nacht rauszuholen", hatte die Höhlengesellschaft bereits am Montagabend auf der Plattform "X" (ehemals Twitter) erklärt. Heute war es schließlich soweit: Um 23.37 Uhr (MEZ) sah Mark Dickey erstmals wieder den Himmel.

Mark Dickey was removed from the last exit of the cave at 00:37 and taken to the UMKE tent. Thus, the cave rescue part of the operation has ended successfully. We congratulate all those who have contributed! #MarkDickey #caverescue #Morca #tumaf@AFADBaskanlik