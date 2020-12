Krankheit X: Forscher warnt vor Virus-Apokalypse

Der Wissenschaftler, der bereits Ebola entdeckte, warnt vor einer neuen Pandemie.

Seit mittlerweile einem ganzen Jahr hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem. Mehs als 70 Millionen Menschen haben sich bisher mit dem Virus infiziert, 1,7 Millionen sind daran gestorben. Während die Pandemie noch immer nicht beendet ist, warnt ein Forscher nun bereits vor einer neuen Seuche. Diese „Krankheit X“ soll dabei noch viel gefährlicher und tödlicher als Corona sein.

Tödlicher als Corona

Jean-Jacques Muyembe Tamfum war in den 70er-Jahren an der Entdeckung des Ebolaviurs beteiligt und zeichnet nun ein düsteres Bild. Wie der „Dailystar“ berichtet, rechnet der Kongolese in der nahen Zukunft mit weiteren Pandemien, die noch mehr Todesopfer als Corona fordern könnten. Als Grund nennt der Experte dabei die Zerstörung unseres Ökosystems sowie die unhygienischen Wet--Markets in Asien. Diese wurden unweigerlich dazu führen, dass weitere Krankheiten von Tieren auf den Menschen übertragen werden.

Jean-Jacques Muyembe Tamfum spricht dabei von der „Krankheit X“, die im schlimmsten Fall eine Sterblichkeitsrate von über 50 Prozent aufweisen könnte. Auch die WHO warnt vor dem Potential einer solchen „Krankheit X“ und ruft dazu auf, Forschung und Entwicklung darauf vorzubereiten. „Krankheit X steht für die Einsicht, dass eine schwerwiegende internationale Epidemie durch einen Krankheitserreger verursacht werden könnte, von dem derzeit nicht bekannt ist, dass er Krankheiten des Menschen verursacht“, so die Definition der WHO.