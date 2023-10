Kreuzfahrtschiff bringt Menschen von Israel nach Zypern

Rund 1.300 Menschen sind am Freitag an Bord eines Kreuzfahrtschiffes von Israel aus in der zypriotischen Hafenstadt Larnaka eingetroffen.

Unter den Passagieren sollen Hunderte deutsche Staatsbürger sein, berichtete der zypriotische Sender RIK. Das Schiff "Crown Iris" war am Vorabend aus der nordisraelischen Hafenstadt Haifa gestartet. Wie RIK berichtete, sollen die Passagiere auf Wunsch umgehend vom nahe gelegenen Flughafen der Stadt Larnaka aus nach Deutschland und in andere Länder fliegen können. Die EU-Inselrepublik Zypern hatte bereits am Dienstag ihre Flughäfen und Häfen als Anlaufstellen zu Verfügung gestellt, um Menschen zu helfen, die die Region verlassen wollen. Die palästinensische Organisation Hamas hatte zuvor am Samstag eine großangelegte Terrorattacke gegen Israel gestartet. Die "Crown Iris" bringt nach Informationen des zypriotischen Rundfunks nicht nur Menschen aus Israel nach Zypern - sie soll auch mit rund 150 Israelis zurück nach Haifa fahren, die in ihre Heimat zurückkehren wollen.