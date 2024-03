Kroatien wählt an einem Mittwoch - Tag wird arbeitsfrei

Staatspräsident Milanović setzte die Wahl auf einen Mittwoch an

In Kroatien wird am 17. April ein neues Parlament gewählt. Diesen Wahltermin legte Staatspräsident Zoran Milanović am heutigen Freitag fest, wie kroatische Medien berichteten. Der Urnengang findet an einem Mittwoch statt, womit dieser Tag laut Gesetz zum arbeitsfreien Tag wird, hieß es.

Die Entscheidung, den Wahltermin in die Mitte der Woche zu legen, ist Berichten zufolge überraschend. In der Regel wird in Kroatien nämlich sonntags gewählt, obwohl gesetzlich nur festgelegt ist, dass der Wahltag ein arbeitsfreier Tag sein muss. Eine Abweichung vom Sonntagstermin gab es zuletzt bei den Parlamentswahlen am 3. Jänner 2000, als der Urnengang an einem Montag stattfand.

Das kroatische Parlament hatte am Donnerstag seine Auflösung beschlossen, was den Weg für die Parlamentswahlen im Frühjahr freimachte. Die vierjährige Legislaturperiode würde regulär Ende Juli auslaufen.