Kryptomillionär (34) verspeiste 6 Millionen Dollar Banane

Der Hype um die Banane: Echte Kunst oder Marketing-Schmäh?

Der Kryptowährungs-Unternehmer Justin Sun (34) sorgte medial für Wirbel, als er das Kunstwerk "Comedian" des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan ersteigerte – und aß. Dabei handelte es sich um eine Banane, die mit Klebeband an einer Wand befestigt war. Der Preis: 6,2 Millionen US-Dollar (rund 5,6 Millionen Euro). Am Freitag erfüllte Sun sein zuvor gegebenes Versprechen und biss während einer Pressekonferenz in Hongkong in die Frucht. "Sie schmeckt viel besser als andere Bananen", sagte er dabei und verzehrte das Werk vor Dutzenden Journalisten und Influencern.

Das Werk hatte bereits 2019 bei der Art Basel Miami Beach für Kontroversen gesorgt. Kritiker stellten infrage, ob eine einfache Banane wirklich als Kunst gelten könne. Sun selbst sah dies anders und verglich das Konzept mit der Welt der Kryptowährungen. Er zog Parallelen zwischen Konzeptkunst und digitalen Token wie NFTs (Non-Fungible Tokens), die durch Blockchain-Technologie ihre Authentizität erhalten. Die Banane symbolisiere für ihn die Verschmelzung von physischer und digitaler Kunst.

Laut "New York Times" wurde die Banane ursprünglich für nur 35 Cent bei einem Obsthändler in New York gekauft. Das Auktionshaus Sotheby's stellte Sun ein Zertifikat über die Echtheit des Kunstwerks aus, das die Frucht im Wesentlichen als "digitales Eigentum" definierte. Wenn die Banane verdirbt, soll sie gemäß der Anleitung von Sotheby’s ersetzt werden. Ob dies eben auch für den Fall gilt, wenn sie aufgegessen wird, bleibt vorerst offen.