Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Extreme Hitze kann tödlich sein. Davon sind nicht nur ältere oder kranke Menschen betroffen, Hitzetage sind eine Belastung für uns alle. Wir erleben gerade eine klimatische Zeitenwende, deren Auswirkungen wir noch gar nicht richtig abschätzen können. Klar ist, dass wir mit einer Häufung von Wetterextremen konfrontiert sind und künftig noch mehr sein werden. 40 Hitzetage pro Jahr und mehr, dazu eine Vielzahl an Tropennächten, das wird unser Leben grundsätzlich verändern. Wir werden uns nicht nur in der Land- und Forstwirtschaft, sondern auch in der Gestaltung unseres Alltags daran anpassen müssen. Es gibt valide Untersuchungen, die zeigen, wie stark die Unfallgefahr bei hohen Temperaturen ansteigt und wie sehr die Leistungsfähigkeit absinkt. Das bedeutet für mich, dass wir künftig auch die Arbeitsweise werden anpassen müssen. Wie schon in einigen Südländern wird es auch bei uns vermutlich in ein paar Jahren eine "Siesta" brauchen und werden sich die Arbeitszeiten an die Randlagen des Tages verlagern.