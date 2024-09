Laut "ABC News", die sich auf US-Geheimdienstquellen berufen, plante Israel den Angriff auf Pager und Walkie-Talkies der Hisbollah bereits seit 15 Jahren.

Die Hisbollah wurde durch Explosionen von Pagern und Walkie-Talkies erschüttert, die am Dienstag und Mittwoch detonierten. "ABC News" berichtet unter Berufung auf US-Geheimdienstquellen, dass Israel den Angriff seit 15 Jahren plante. Seit 2009 arbeitete der Mossad an dem Schlag gegen die Hisbollah, bei dem 37 Menschen starben und fast 3.000 verletzt wurden. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sprach von einem "schweren Schlag".

Der Angriff umfasste den Aufbau von Scheinfirmen, darunter "BAC Consulting Kft.", die Pager lieferte. Einige Mitarbeiter hätten nicht gewusst, für wen sie arbeiteten, heißt es im Medienbericht. Die Firma "BAC Consulting Kft." aus Budapest steht im Zentrum des Geschehens. Die Pager, Modell "AR-924" von "Gold Apollo", wurden laut dem taiwanesischen Unternehmen von BAC entworfen und gefertigt.

Cristiana Barsony-Arcidiacono weist Vorwürfe zurück

Cristiana Barsony-Arcidiacono, Inhaberin von BAC, weist Vorwürfe zurück und behauptet, nur Vermittlerin zu sein. Ihre angeblichen akademischen Abschlüsse, darunter von der "London School of Economics", werden von den Institutionen bestritten. BAC, seit 2022 im ungarischen Firmenregister, bot neben Beratung auch eine Schmuck-Kollektion namens "Nelkhael" an, was Spekulationen über eine Verbindung zum Mossad aufkommen lässt.