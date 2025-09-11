Laut FBI: Waffe des Kirk-Attentäters gefunden

Bei der gefundenen Waffe soll es sich laut dem zuständigen FBI-Agenten Robert Bohls um ein "Hochleistungs-Bolzengewehr" handeln. Das FBI unternehme alles, um den Täter zu finden.

Washington. Nach dem tödlichen Angriff auf den einflussreichen rechten US-Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk suchen die Behörden in den USA weiter nach dem Schützen. Das FBI fahndet nach einem Verdächtigen. Es gebe Videomaterial von dem Schützen, der noch nicht identifiziert sei. Auch eine Waffe sei gefunden worden.

Laut FBI soll es sich dabei um ein "Hochleistungs-Bolzengewehr" handeln. Diese Schusswaffe, auch Repetiergewehre genannt, werden unter anderem als Präzisionswaffe von Scharfschützen des Militärs verwendet. Diese Gewehre ermöglichen es Ziele aus großer Distanz zu treffen. Laut bisherigen Einschätzungen der Ermittler sei Kirk aus 180 Metern Entfernung tödlich getroffen worden.

US-Präsident Donald Trump ließ die Fahnen weltweit auf halbmast setzen und schickte seinen Vize JD Vance nach Utah, um dort die Angehörigen zu treffen.

Der berühmteste konservative Influencer Charlie Kirk wurde bei einem Attentat getötet. © Getty Images

Republikanischer Gouverneur: "Oolitisches Attentat"

Das FBI geht von einer gezielten Tat aus. Als "politisches Attentat" stuft Utahs republikanischer Gouverneur Spencer Cox den Schussvorfall ein. Der Angriff hatte sich in dem westlichen US-Bundesstaat auf einem Uni-Campus ereignet, wo Kirk aufgetreten war.

Wichtiger Vertreter der MAGA-Bewegung

Kirk war ein einflussreicher Vertreter der Trump-Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) und unterstützte heutigen Präsidenten in dessen Wahlkampf. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts. Er ging häufig öffentlich in Rededuelle und war rhetorisch versiert.

Kirk richtete sich an ein jüngeres Publikum und gründete 2012 die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die an vielen Highschools und Hochschulen aktiv ist. Er wollte in den nächsten Wochen an vielen weiteren Unis auftreten - unter dem Motto "American Comeback".

Trump trauert und kritisiert

Welche Bedeutung ihm im Machtzentrum Washingtons zugeschrieben wird, wird nach seinem Tod deutlich. US-Präsident Donald Trump selbst war es, der den Tod Kirks nach dem Schuss bekanntmachte. US-Vizepräsident JD Vance bezeichnete Kirk als "wahren Freund".

Trump ließ die Flaggen am Weißen Haus und Botschaften weltweit auf halbmast setzen. Danach folgte eine Ansprache direkt aus dem Oval Office aus dem Weißen Haus an "alle Amerikaner", in der er Kritik an "radikalen Linken" äußert, die seiner Darstellung nach Amerikaner wie Kirk mit "Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Verbrechern der Welt" verglichen hätten.

"Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben, und sie muss sofort aufhören." Seine Regierung werde jeden finden, der zu dieser Gräueltat und zu anderer politischer Gewalt beigetragen habe. Nicht nur Republikaner äußerten sich bestürzt über Kirks Tod, auch Demokraten verurteilten die Tat, darunter Ex-Präsident Joe Biden.

Vizepräsident JD Vance wollte am Donnerstag nach Utah reisen, um dort Kirks Angehörige zu treffen. Vance breche nach einer Gedenkzeremonie zum 24. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York in Utahs Hauptstadt Salt Lake City auf, hieß es von einer mit den Vorgängen vertrauten Quelle. Der US-Vizepräsident wird den Angaben zufolge von seiner Frau Usha Vance begleitet. Das Paar werde Salt Lake City besuchen, "um der Familie von Charlie Kirk seinen Respekt zu erweisen", hieß es weiter.

FPÖ-Europaabgeordneter Harald Vilimsky scheiterte mit einer Initiative, dass Kirk auch im Europaparlament gedacht wird. Dass eine Gedenkminute von der Europäischen Volkspartei (EVP) und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola "verweigert" worden sei, sei "ein Schlag ins Gesicht all jener, die an die Grundwerte der Demokratie glauben", so Vilimsky in einer Aussendung. "Während für den Kriminellen George Floyd im Europäischen Parlament 2020 sehr wohl eine Schweigeminute abgehalten wurde, wird Charlie Kirk diese Ehre verweigert, obwohl er durch seine Aktion des Dialogs und des Miteinanderredens eher verbinden als spalten wollte", kritisierte Vilimsky die "offensichtliche Doppelmoral" im Europaparlament.

Kirk während Gespräch zu Waffengewalt getroffen

Kirk sprach am Mittwoch zu Mittag auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem südlich der Hauptstadt Utahs, Salt Lake City, als auf ihn geschossen wurde. Er trat bei einer Veranstaltung im Freien auf und saß unter einem schattenspendenden Zelt. Kirk hatte ein großes Publikum - entsprechend viele Menschen wurden Zeugen von dem Angriff.

Auf Videos, die vor dem Angriff aufgenommen und in sozialen Medien veröffentlicht wurden, ist zu hören, dass Kirk Fragen zu Waffengewalt in den USA gestellt werden, kurz bevor er selbst von dem Schuss getroffen wird. Es wird vermutet, dass der Schütze von einem nahe gelegenen Dach geschossen hat. Das FBI teilte mit, man habe Videomaterial, wie der mutmaßliche Schütze danach von einem Gebäude sprang.

Nach dem Angriff nahmen die Behörden eine Person fest, die nach einer Befragung aber wieder freigelassen wurde, wie FBI-Chef Kash Patel auf X mitteilte. Später teilten die Behörden in Utah mit, dass zwei weitere Personen festgenommen und wieder freigelassen worden seien. Sie hätten keine Verbindung zu dem Vorfall.

Das FBI teilte mit, dass man ein Gewehr in einem Waldgebiet, in das der Schütze geflohen sein soll, sichergestellt habe. Weil das FBI von einer gezielten Tat ausgeht, bestehe auch keine Gefahr für die Bewohner rund um die Uni.