Legionellen-Alarm auf DIESER beliebten Ferieninsel

Auf der bei Touristen beliebten griechischen Insel wurde in mehreren Hotels ein erhöhter Legionellenbefall festgestellt.

Die Behörden auf Kreta schlagen Alarm: In Teilen der Trinkwassersysteme wurden gesundheitsgefährdende Bakterien nachgewiesen – insbesondere in älteren Anlagen, in denen sich Wasser bei sommerlichen Temperaturen leicht stauen kann.

Wie unter anderem die Bild berichtet, wurden bei routinemäßigen Kontrollen in mehreren Unterkünften auf Kreta erhöhte Werte von Legionellen festgestellt. Die betroffenen Betriebe wurden sofort informiert, in einigen Fällen wurde Gästen geraten, auf Leitungswasser vorerst zu verzichten. Stattdessen soll abgefülltes Wasser verwendet werden – nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Zähneputzen und für Eiswürfel.

Warum sind Legionellen gefährlich?

Legionellen sind Bakterien, die sich besonders gut in lauwarmem, stehendem Wasser zwischen 25 und 50 Grad Celsius vermehren – also idealen Bedingungen, wie sie in nicht regelmäßig genutzten Wasserleitungen vorkommen können. Gelangen die Keime über feine Wassertröpfchen in die Lunge, etwa beim Duschen, kann es zu schweren Infektionen kommen, darunter die sogenannte Legionärskrankheit – eine gefährliche Form der Lungenentzündung.

Vor allem ältere Menschen, Personen mit geschwächtem Immunsystem oder chronischen Vorerkrankungen sind besonders anfällig für eine Infektion. Aber auch gesunde Reisende sollten Vorsicht walten lassen, da Symptome wie Husten, Fieber und Atemnot zunächst harmlos erscheinen können – aber ärztlich behandelt werden müssen.

Die örtlichen Behörden haben umgehend reagiert. Hotels und Ferienanlagen wurden angewiesen, ihre Wasserleitungen zu desinfizieren und die Temperatur in den Warmwassersystemen auf über 60 Grad zu erhöhen, um mögliche Keime abzutöten. Viele Unterkünfte führen derzeit intensive Reinigungen und Spülungen ihrer Leitungen durch. Eine flächendeckende Sofortmaßnahme ist auch die Ausgabe von Flaschenwasser an Gäste.