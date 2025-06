Fäkalien-Alarm an DIESEM Traumstrand

Schock am Strand von Palma de Mallorca: Am beliebten Stadtstrand Can Pere Antoni wurde am Wochenende die rote Flagge gehisst – und das aus gutem Grund. Fäkalien im Wasser zwangen die Behörden, den Badespaß abrupt zu beenden

Laut übereinstimmenden Berichten der „Mallorca Zeitung“ und „Crónica Balear“ entdeckten Rettungsschwimmer die Verunreinigung im Meer und schlugen sofort Alarm. Die rote Flagge bedeutete: Badeverbot wegen Gesundheitsgefahr. Doch viele Urlauber ignorierten die Warnung – und sprangen trotz verschmutzten Wassers wieder ins Meer. Erst als die Polizei anrückte, wurde die Lage ernst genommen. Sie forderte die uneinsichtigen Badegäste energisch auf, das Wasser zu verlassen. Der "Can Pere Antoni"-Strand in Palma © Getty Am folgenden Tag konnte teilweise Entwarnung gegeben werden: Die Stadtverwaltung hob das generelle Badeverbot auf, allerdings unter Vorbehalt. Gelbe Flaggen signalisierten weiterhin eine gewisse Vorsicht. Nur im Bereich des Beachclubs Assaona blieb das Schwimmen untersagt – dort wehte weiter die rote Flagge, während noch auf die Ergebnisse der Wasseranalysen gewartet wurde. Die genaue Ursache für den Fäkalien-Alarm bleibt unklar. Zwar könne eine solche Verschmutzung bei starkem Regen auftreten, wie Experten erklären, doch Regen hatte es auf Mallorca schon seit Tagen nicht mehr gegeben. Die Behörden prüfen nun, ob möglicherweise ein technischer Defekt oder ein illegaler Abwassereinlass für die Verunreinigung verantwortlich ist.