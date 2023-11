Lehrer hat Sex mit Schülerin – und darf trotzdem bleiben

Die Affäre hat für den Lehrer keinerlei Konsequenzen.

Große Aufregung im deutschen Aschersleben in Sachsen-Anhalt. Ein Lehrer am Gymnasium „Stephaneum“ soll Sex mit einer Schülerin gehabt haben. Konsequenzen hat die Affäre für den Pädagogen aber nicht.

Wie die BILD berichtet hat das zuständige Landesschulamt in Sachsen-Anhalt ihre Prüfung abgeschlossen. Demnach hat der Lehrer die 18-Jährige bei der Abitur (Matura) völlig korrekt und damit nicht besser beurteilt. „Er war Teil einer regulären Prüfungsgruppe gemeinsam mit anderen Lehrkräften. Es kann ausgeschlossen werden, dass eine Vorteilsgewährung an dieser Stelle stattgefunden hat“, so ein Sprecher. „Für den Lehrer wird es keine Konsequenzen geben.“

Dass der Lehrer offenbar eine Beziehung mit der Schülerin hatte und sogar Händchen haltend über die Flure des Gymnasiums spazierte, hat keine Konsequenzen. „Einvernehmliche Beziehungen zwischen volljährige Schülerinnen oder Schülern mit Lehrkräften sind grundsätzlich möglich“, so das Schulamt. „Es handelt sich beiderseitig um Erwachsene, auch wenn regelmäßig ungewöhnlich große Altersunterschiede bestehen.“