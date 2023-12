Lehrerin zeigt dieses Bild - jetzt fürchtet sie um ihr Leben

Die muslimischen Schüler fühlten sich durch das Gemälde belästigt.

Eine französische Lehrerin zeigte ihren Schülern in Issou, westlich von Paris, ein Gemälde des italienischen Malers Giuseppe Cesari. Das Gemälde „Diana und Aktäon“ aus dem 17. Jahrhundert stellt den griechischen Mythos nach, in dem der Jäger Aktäon in einen Ort eindringt, wo die Göttin Diana und ihre Nymphen baden.

Zahlreiche muslimische Schüler fühlten sich durch das Bild, das man auch im Louvre betrachten kann, belästigt. Viele behaupteten sogar, dass die Lehrerin das Gemälde als Provokation gezeigt habe. Wie „Le Figaro“ berichtet, gibt es auch Anschuldigen, dass sich die Pädagogin rassistisch geäußert habe.

Erinnerungen an Fall Paty

Gegen die Lehrerin gibt es nun zahlreiche Hass-Botschaften und sogar Drohungen. „Unsere Kollegen fühlen sich bedroht und in Gefahr“, berichtet die Generalsekretärin der Sekundarschullehrergewerkschaft. Aus Solidarität mit ihrer Kollegin blieben am Montag alle Lehrer zuhause.

Der Fall erinnert an Samuel Paty. Der Lehrer wurde 2020 von einem 18-Jährigen geköpft, nachdem er im Unterricht Cartoons des Propheten Mohammed gezeigt haben soll.