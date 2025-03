Lewotobi Laki-Laki: Gigantischer Indonesien-Vulkan ausgebrochen

Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki auf der östlichen Insel Flores in Indonesien ist erneut ausgebrochen.

Der Ausbruch begann am Donnerstag um 22.56 Uhr (Ortszeit) und dauerte über elf Minuten an, erklärten indonesische Behörden. Die Vulkanologiebehörde hob die Warnstufe für den Lewotobi Laki-Laki auf die höchste von vier Stufen an.

Der Ausbruch verursachte eine Aschesäule mit einer Höhe von rund acht Kilometern. Zunächst gab es keine Berichte über Schäden, die indonesische Vulkanologiebehörde warnte Bewohner umliegender Dörfer jedoch vor Schlammlawinen im Zuge starker Regenfälle. Im Umkreis von sieben bis acht Kilometer um den Vulkan wurde eine Evakuierungszone festgelegt.

Bei mehreren Ausbrüchen des Lewotobi Laki-Laki im November hatte es neun Tote gegeben. Tausende Menschen waren evakuiert worden. Der internationale Flugverkehr zur beliebten indonesischen Urlaubsinsel Bali musste ausgesetzt werden. Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.