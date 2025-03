Starkes Erdbeben erschüttert Italien

Nach einer Reihe von Erdbeben in den vergangenen Tagen kommt Süditalien nicht zur Ruhe

Nach einer Reihe von Erdbeben in den vergangenen Tagen kommt Süditalien nicht zur Ruhe. Ein Beben mit Stärke 4,2 wurde gegen 10.00 Uhr in den süditalienischen Städten Potenza und Matera gespürt. Das Epizentrum lag sechs Kilometer von der Gemeinde Vagliano in der süditalienischen Region Basilikata auf einer Tiefe von 14,3 Kilometern, meldete das Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV).

Viele Personen rannten in Angst auf die Straße. Es gab vorerst keine Berichte über Opfer oder Schäden. Schüler verließen ihre Klassenzimmer, auch Beamte und Angestellte rannten aus ihren Büros, meldeten italienische Medien.

In der Nacht auf Donnerstag war es im Gebiet des Supervulkans "Campi Flegrei" (Brennende Felder) nahe Neapel zu einer Erschütterung der Stärke 4,4 gekommen. Das Erdbeben verursachte mehrere Schäden. Es folgten mehrere Nachbeben. Ein weiteres Erdbeben der Stärke 4,6, das am Freitagabend gemeldet wurde, hatte sein Epizentrum in der Provinz Foggia im süditalienischen Apulien.