LG zieht sich aus Smartphone-Geschäft zurück

Das südkoreanische Unternehmen LG zieht nach verlustreichen Jahren die Reißleine, die Konkurrenz aus dem In- und Ausland ist zu stark geworden.

Der Elektronikhersteller LG schließt seine Smartphone-Sparte. Die Entscheidung wurde nun offiziell bewilligt, teilte LG Electronics mit.

Grund für diesen drastischen Schritt, ist die zu starke Konkurrenz. Das Unternehmen schrieb in diesen Bereich über mehrere Jahre große Verluste, der ehemalige drittgrößte Handy-Hersteller zieht nun einen Schlussstrich.

Neue Bereich im Fokus

Die Südkoreaner wollen sich nun in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Robotertechnik und künstliche Intelligent fokussieren und in diesem Mark wachsen. Die Stilllegung des „Geschäfts mit Mobiltelefonen“ werden bis ca. Ende Juli abgeschlossen sein. Restbestände stehen weiter zum Verkauf. Das Unternehmen will auch weiter ein Geräteservice und eine Software-Updates für Kunden anbieten.

Ziel: Neues 6G Netz

Zudem will LG in Zukunft auch die Mobiletechnologie 6G mit entwickeln um die Wettbewerbsfähigkeit in anderen Bereichen zu stärken. 6G ist die nächste Stufe der Mobilefunkstandards.

Der Rückzug kommt für viele Experten nicht überraschend. Zuletzt hatten Vertreter des Unternehmens davon gesprochen, dass alle Optionen einschließlich eines Verkaufs der Sparte auf dem Tisch lägen. Doch wurden keine Details zu möglichen Interessenten genannt.