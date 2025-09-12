Alles zu oe24VIP
© Getty Images (Symbolbild)

Zahlreiche Verletzte

Lkw rast in religiöse Prozession in Indien: Acht Tote

12.09.25, 21:25
Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Neu-Delhi. Ein Lastwagen ist Medienberichten zufolge im Südwesten Indiens in eine Prozession gefahren und hat dabei mindestens acht Menschen getötet. Mehr als 20 Menschen seien verletzt worden, berichteten die Nachrichtenagentur PTI und andere indische Medien. Die Polizei gehe von einem Unfall aus. Die meisten Opfer seien Buben gewesen. Der Zwischenfall ereignete sich während eines religiösen Umzugs im Bezirk Hassan des Bundesstaats Karnataka.

Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Nachrichtenseite des Sender News18 berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, der Fahrer scheine die Kontrolle über den Lastwagen verloren zu haben, bevor er in die Menge gefahren sei. Es war den Berichten zufolge der letzte Tag eines Festivals, mit dem der Geburtstag des hinduistischen Gottes Ganesha geehrt werden sollte.

