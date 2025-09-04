Alles zu oe24VIP
© Getty

Mehrere Verletzte

London: Schwerer Unfall mit Doppeldeckerbus

04.09.25, 12:33
Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden.  

Fußgänger seien ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station auf den Gehsteig gefahren war, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Auch der Lenker sei unter den Verletzten. Augenzeugenberichten zufolge fuhr der Bus mit hoher Geschwindigkeit, bevor er auf den Gehsteig geriet.

London
Berichte über Todesfälle gab es zunächst nicht, wie Scotland Yard bestätigte. Es handelte sich dem PA-Bericht zufolge um einen Bus der Linie 24. Auf Bildern vom Unfallort war ein roter Doppeldeckerbus mit zerstörter Frontscheibe zu sehen.

London
Victoria Station gehört zu den frequentiertesten Bahnhöfen in der britischen Hauptstadt.

