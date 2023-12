Lotterie-Wahnsinn: Jetzt warten 2,6 Milliarden Euro - Jackpot

Nach dem EuroMillionen-Fieber wartet nun der nächste XXL-Jackpot

Die spanische Weihnachtslotterie ist nicht nur für ihre Traditionen bekannt, sondern auch für die außergewöhnlich hohen Gewinnchancen. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 100.000 – dabei gewinnt jedes sechste Los. Diese attraktiven Quoten, gepaart mit der Möglichkeit, einen über 2,6 Milliarden Euro schweren Gesamtpreis zu gewinnen, machen sie zu einem weltweiten Ereignis.

Spitze der weltweiten Lotterien

„El Gordo“ ist weit mehr als ein gewöhnliches Glücksspiel – es ist ein kulturelles Fest, ein Kaleidoskop aus Farben, Emotionen und Gemeinschaftsgeist. Es vereint Menschen unterschiedlichster Herkunft in einem Moment des gemeinsamen Hoffens und Feierns. Diese Lotterie, fest verwurzelt in der spanischen Kultur, hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Sie zeichnet sich nicht nur durch ihre beeindruckenden Gewinnchancen aus, sondern auch durch ihre einzigartige Tradition, Freude und gemeinschaftliche Erlebnisse über Ländergrenzen hinweg zu schaffen. Mit der diesjährigen Gewinnsumme von 2,6 Milliarden Euro steht sie an der Spitze der weltweit größten Lotterien.

Das Spielprinzip der „Loteria de Navidad“

Am 22. Dezember richtet sich die Aufmerksamkeit auf Madrid, wo die Lotterieziehung stattfindet. Das Besondere an der „Loteria de Navidad“ ist das Ziehungsverfahren, welches aus zwei separaten Trommeln besteht: Eine enthält alle möglichen Zahlenkombinationen, die andere alle Gewinne. Diese Methode sorgt dafür, dass zuerst eine Nummer und anschließend der dazugehörige Gewinn gezogen wird, was die Spannung und die Gewinnchancen erhöht. Die Lotterie kennzeichnet sich durch eine fortlaufende Reihe von Lottoschein-Nummern von 00000 bis 99999. Im Gegensatz zu anderen Lotterien werden alle Gewinne ausschließlich unter den verkauften Lottoscheinen verlost. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Anteile zu erwerben – von ganzen Scheinen bis hin zu Zehnteln („Décimos“).