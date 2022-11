Lotto-Millionär 'Chico': Jetzt packt seine Ex aus

Nach dem Lotto-Gewinn von "Chico" (42) packt nun seine Ex (50) über sein Verhalten aus: Er soll sie eiskalt abserviert haben.

Fast 10 Millionen Euro hat Kürsat Y., alias "Chico", aus Dortmund beim Lotto gewonnen. Als er dann von seinem Gewinn erfahren hat, soll er seine - jetzt Ex - Freundin angerufen und geschrien haben: "Schatz, ich bin reich, ich kaufe dir alles!", berichtet die betroffene Frau, welche anonym bleiben möchte.

Beim nächsten Treffen soll er ihr dann kühl und nüchtern gesagt haben, er wolle die Beziehung pausieren, da gerade sehr viel zu tun sei. Einige Zeit später soll er ihr dann erklärt haben, dass er sie nie geliebt habe, aber ihr Geld zahlen würde, sollte sie seine Freundin bleiben. Jetzt will sie ihn nie wieder sehen. "Sie ist eine besondere Frau für mich, sie war wirklich immer für mich da. Aber ich habe mich in ihre Menschlichkeit und Wärme verliebt, nicht in sie als Frau, das habe ich ihr auch offen gesagt.“, erklärt sich Chico in der Bild-Zeitung.

Haben sich seit Mai gekannt

Die Beiden, die nunmehr getrennte Wege gehen, sollen sich im Mai näher kennengelernt haben, verabredeten sich fast täglich, sollen auch schon den Familien vorgestellt worden sein und hielten Händchen. "Chico" soll sie auch "mein Schatz" genannt haben. Indes ist der Lotto-Millionär schon wieder auf der Suche nach einer neuen Frau fürs Leben. Öffentlich rief er bereits dazu auf, dass sich Frauen gerne mit Foto und Bewerbungsschreiben bei ihm melden können.