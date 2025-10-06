Alles zu oe24VIP
Neue Verhandlungen

Frankreich in Aufruhr: Steht Macron vor dem Rücktritt?

06.10.25, 18:21
Der zurückgetretene französische Premierminister Sébastien Lecornu soll nun doch noch weiter nach einem Kompromiss suchen. 

Lecornu und Macron
© APA/AFP/POOL/BENOIT TESSIER

Präsident Emmanuel Macron beauftragte Lecornu, bis Mittwochabend "letzte Verhandlungen zu führen, um eine Grundlage des Handelns und der Stabilität für das Land zu definieren", wie das Präsidialamt in Paris am Montag mitteilte.

Verteidigungsminister zieht sich zurück

Unterdessen erklärte der frisch ernannte Verteidigungsminister Bruno Le Maire, dass er auf sein Regierungsamt verzichte.

© oe24
 

Kommt Rücktritt? 

Brisant: Hat  Macron womöglich sogar seinen Rücktritt angekündigt? Er sagte nämlich: „Wenn die Gespräche scheitern, wird der Präsident der Republik die Verantwortung übernehmen“, teilte der Élysée-Palast am Montag mit.

