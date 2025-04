Macron kündigt Gaza-Gipfel in Kairo an

Mit Ägyptens Staatschef und jordanischem König

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will bei seinem bevorstehenden Besuch in Ägypten ein Gipfeltreffen zum Krieg im Gazastreifen abhalten. Er werde sich am Montag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. treffen, kündigte Macron am Samstag im Onlinedienst X an. Macron wird Sonntagabend in Kairo erwartet. Montagfrüh wird er dort von al-Sisi empfangen.

Das gemeinsame Treffen mit Abdullah II. werde ebenfalls in der ägyptischen Hauptstadt stattfinden, teilte der Elysée-Palast mit. Am Dienstag will der französische Präsident in die Nähe des Gazastreifens reisen.

In der ägyptischen Hafenstadt El Arish plant er laut Elysée-Palast ein Treffen mit humanitären Helfern, um seine Unterstützung für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas zu unterstreichen. El Arish liegt etwa 50 Kilometer vom Gazastreifen entfernt und ist ein wichtiger Übergangspunkt für Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet.

Die israelische Armee hatte ihre massiven Luftangriffe auf Ziele der Hamas im Gazastreifen Mitte März wieder aufgenommen und zudem neue Bodeneinsätze in dem Palästinensergebiet gestartet. Zuvor hatte dort seit Mitte Jänner eine Waffenruhe gegolten. Die Verhandlungen über eine Fortsetzung der Feuerpause verliefen bisher ergebnislos. Ägypten agiert in den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der Hamas als Vermittler.