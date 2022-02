Mädchen (6) nach zwei Jahren in Geheim-Versteck gefunden

Seitdem ihre Eltern im Juli 2019 das Sorgerecht verloren hatten, fehlte von Kimberley Cooper aus dem US-Bundesstaat New York jede Spur. Genau an dem Tag, an dem die Behörden das Mädchen abholen sollten, flohen die Eltern ins 200 Kilometer entfernte Saugerties. Die damals vierjährige Kimberley wurde offiziell vermisst gemeldet.

Immer wieder gab es Gerüchte, wonach die nicht mehr sorgeberechtigten Eltern das Kind mitgenommen haben könnten, Kimberley wurde nie in der Öffentlichkeit gesehen. Die örtliche Polizei schaute auch mehrmals im Haus in Saugerties nach, konnte das Mädchen aber nicht ausfindig machen.

Police say this is the secret compartment beneath the basement steps of a Saugerties home where Kimberly Cooper was found hiding with 6-yr-old Paislee Shultis Monday night. Paislee had been missing for 2 and a half years. Photos from Saugerties, #NY Police Dept. pic.twitter.com/hpCDGxZokd