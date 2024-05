Mädchen (8) auf Schulgelände missbraucht

Der Täter konnte entkommen – die Polizei ermittelt wegen schweren sexuellen Missbrauchs.

Schock im deutschen Vaihingen (Baden-Württemberg). Wie die BILD berichtet, wurde ein erst 8 Jahre altes Mädchen auf dem Schulgelände sexuell missbraucht. Der Täter konnte entkommen.

Der Vorfall ereignete sich gestrigen Montag. Der Täter sprach das Mädchen an, als dieses gerade den Schulhof überquerte. Noch auf dem Schulgelände soll der Mann dann sexuelle Handlungen an dem Kind vorgenommen haben. Die 8-Jährige konnte später wegrennen, der Täter flüchtete in eine andere Richtung.

Die Polizei ermittelt wegen schweren sexuellen Missbrauchs. Es wird vermutet, dass der Täter (er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein) am Montagabend zwei 12-jährige Mädchen in einem Einkaufszentrum sexuell anstößig angesprochen hat. Die beiden Kinder konnten weglaufen.