Die Familie des getöteten Mädchens veröffentlichte eine bewegende Traueranzeige.

Am 11. März kam die 12-jährige Schülerin Luise gewaltsam zu Tode. Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren haben gestanden, sie getötet zu haben. Luises Familie hat nun eine bewegende Traueranzeige veröffentlicht.

„Dein Tod ändert alles! Die Zeit ändert nichts! Wir vermissen dich heute genauso wie am Tag deines Todes. Wir vermissen dich einfach!“, schreibt die Familie. „Unser Haus – so still. Dein Platz – für immer leer“.

"Sind nicht alleine"

Die Familie bedankt sich auch für die große Anteilnahme und die Hilfe der Einsatzkräfte und des Opferschutzes. „Von ganzem Herzen danken wir euch für eure Unterstützung in der schlimmsten Zeit unseres Lebens. Die unzähligen Zeichen der Anteilnahme, der Trauer und der Hilfsbereitschaft haben uns von Anfang an spüren lassen, dass wir nicht allein sind

„Luises Tod hat uns noch einmal gezeigt, worauf es ankommt“, heißt es in der Anzeige. „Aufeinander achten, Respekt, Zusammenhalt und füreinander da sein. Wenn alles zerbricht, die Freude, unsere Träume, das gemeinsame Leben. Dann zählt das, was wirklich zählt: die Liebe“.