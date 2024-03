Mädchen steckt in Rohr fest: Feuerwehr lenkt mit "Eiskönigin" ab

In München steckte, nachdem sie bei einem Rohr gespielt hat, ein kleines Mädchen mit dem Finger fest. Die Feuerwehr hat bei der Befreiung eine ungewöhnliche Taktik verwendet.

Große Panik gab es bei den Erzieherinnen eines Kindergartens im München - ein Mädchen hatte in der Aufhängung einer Sprossenwand gespielt. Plötzlich steckte sie mit dem linken kleinen Finger in der Öffnung eines Rohrs fest. Anschließend schwollen die Finger so sehr an, dass die Feuerwehr vorbeikommen musste, um die 4-Jährige zu befreien.

Befreiung des Fingers war schwierig

Die Feuerwehrleute mussten anschließend sogar das ganze Gerät inklusive dem Mädchen von der Wand holen - aufbiegen funktionierte jedoch leider nicht, da das Rohr aus Edelstahl war. Deshalb mussten die Einsatzkräfte eine Metall-Kreissäge verwenden - die Finger befanden sich sehr nah an der Schnittstelle, das Ergebnis: Das kleine Mädchen weinte und schrie laut. Da ist einem Feuerwehrmann eine geniale Idee gekommen. Ein Feuerwehr-Sprecher sagt gegenüber der "BILD"-Zeitung: „Einer holte sein Handy raus und zeigte dem Mädchen, um es zu beruhigen, ein Video mit der Eiskönigin". Der Disney-Film begeisterte viele Kinder weltweit und hat auch in diesem Fall fantastisch geholfen.