Mädchenmord: Lena (10) hätte gar nicht im Heim sein sollen

Die 10-jährige Lena wurde in einem Heim in Wunsiedel von einem 11-Jährigen getötet

Nachdem am Dienstagmorgen in einem Kinderheim in Wunsiedel ein Zehnjährige tot und halbnackt in ihrem Zimmer gefunden wurde, gibt es neue Ermittlungsergebnisse.

Ergebnisse der Spurensicherung deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Buben aus derselben Einrichtung hin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Wunsiedel mit.

Bub präventiv untergebracht. Da der Bub "nicht strafmündig ist, wurde er in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht." Die Staatsanwaltschaft ging von Anfang an von einem Tötungsdelikt im Fall der 10-Jährigen aus.

Scheidung und Sorgerechtsstreit

Unterdessen berichtet die BILD über das traurige Leben der kleinen Lena. Als das Mädchen fünf Jahre alt war, zerbrach die Ehe ihrer Eltern. Die Mutter zog mit Lena in die Nähe der tschechischen Grenze und war mit der Erziehung offenbar überfordert.

Nach mehreren blauen Flecken wurde das Jugendamt eingeschaltet und Lena kam vergangenen Oktober ins Heim. Zum Tatzeitpunkt hätte das Mädchen eigentlich mit den anderen Kindern auf Skiwoche sein sollen,“ aber bei der letzten Skifreizeit hat sie sich wohl nicht getraut, den Berg hinunterzufahren“, berichtet eine Freundin. Deshalb blieb das Mädchen zusammen mit Kindern aus anderen Gruppen in Wunsiedel.