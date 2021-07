Mafia-Killer schießen Reporter nieder

Bekanntester niederländische Kriminalreporter kämpft nach Attentat um sein Leben.

Amsterdam. Auf offener Straße wurde Dienstagabend gegen 19.30 der niederländische Star-Journalist Peter de Vries niedergeschossen. Der Anschlag ereignete sich, als de Vries ein Fernsehstudio in der Amsterdamer Innenstadt verließ. Der 64-Jährige hatte an einer Live-Sendung teilgenommen, in der er regelmäßig auftrat. Augenzeugen berichteten von fünf Schüssen, de Vries sei am Kopf getroffen worden. Rettungskräfte mussten ihn reanimieren, der schwer Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Über seinen Zustand gab es bis Redaktionsschluss keine Details.

Zwei Verdächtige festgenommen

Wie die Polizei mitteilte, wurden noch am Dienstagabend zwei Verdächtige festgenommen. Es soll sich um einen 35-jährigen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit sowie einen 21-jährigen Niederländer handeln. In der Nacht fanden Hausdurchsuchungen statt, Datenträger und Munition seien beschlagnahmt worden.

Bekannt war de Vries wegen seiner Rolle in brisanten Kriminalfällen (siehe rechts), er stand in der Vergangenheit bereits unter Polizeischutz. Der niederländische Regierungschef Rutte und das Königspaar zeigten sich schockiert: „Das war ein Anschlag auf den freien Journalismus “, so König Willem-Alexander.