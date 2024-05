Mallorca-Hammer: Knallhart-Alkohol-Verbot am Strand

Jetzt greifen die Malle-Behörden knallhart durch. Auf den Straßen und Stränden Mallorcas und Ibizas ist Alkohol künftig streng verboten.

Es geht natürlich um die Malle Baller-Strände. In vier Partyzonen auf Mallorca und Ibiza kommt jetzt das Knallhart-Alkoholverbot.



Wer trotzdem mit Bier, Wein und Co. erwischt wird, der muss künftig kräftig blechen. Bis zu 1 500 Euro Strafe sollen die Sauftouristen bei Verstößen zahlen. Und hier gilt das Verbot: an der Playa de Palma, in Arenal, in Magaluf sowie in Sant Antony de Portmany, auf der Insel Ibiza.



Wer das Alko-Verbot verhängt, der bekommt dafür von der Regierung 4 Millionen Euro pro Jahr – bis 2027. Woher das Geld? Es kommt tatsächlich aus einer Steuer mit dem Namen: „Steuer für nachhaltigen Tourismus“



Rechtlich ist an der Sache nichts mehr zu deuteln. Das Gesetz gegen Sauftourismus ist verabschiedet. In den kommenden Tagen tritt alles in Kraft. Auch die Partypeople auf den Booten müssen künftig vorsichtig sein. Alkohol auf dem Boot ist nur für die erlaubt, die fast 2 km abseits der Strände schippern.