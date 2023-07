Mann (32) wollte größeren Penis – jetzt ist er tot

Der 32-jährige Deutsche suchte einen Heilpraktischer auf - mit fatalen Folgen.

Im deutschen Wuppertal muss sich ab 7. Juli ein Heilpraktiker vor Gericht verantworten, nachdem er einem 32-jährigen Mann auf dessen Wunsch Silikonöl in Penis und Hoden gespritzt haben. Der Mann aus Hessen starb wenig später – Torben K. wurde nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz angeklagt. Dem Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Tödliche Blutvergiftung

Das Todesopfer wollte offenbar einen größeren Penis und reise dafür im Juni 2019 nach Solingen, wo ihm der Angeklagte eine Injektion in dessen Wohnung setzte. Zurück zu Hause bekam der 32-Jährige plötzlich Atemnot und musste ins Krankenhaus gebracht werden. In der Gießener Uniklinik starb er schließlich infolge einer Blutvergiftung an multiplen Organversagen.

Laut Anklage hatte Torben K. keine Approbation für einen solchen Angriff und hätte wissen müssen, dass die Injektion von Silikonöl tödliche Folgen auslösen kann.