Mann (36) hat gleichzeitig Corona, HIV und Affenpocken

Urlaub mit schwerwiegenden Folgen: Ein Italiener wurde drei Mal positiv getestet.

Rom. Diese Reise hätte er sich wohl sparen können: Nach einem fünftägigen Aufenthalt in Spanien entwickelte ein 36-jähriger Italiener drei Tage nach der Rückkehr Fieber, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und eine Entzündung in der Leistengegend. Der Mann wurde positiv auf Corona getestet – doch damit noch lange nicht genug.

Nur wenige Stunden nach dem positiven Coronavirus-Test sei auf seinem linken Arm ein Ausschlag aufgetreten. Wenige Tage später hätten sich Blasen auf seinem Körper ausgebreitet, so dass er sich in die Notaufnahme eines Spitals in Catania, einer Stadt an der Ostküste Siziliens, begeben habe.

Eine Reihe von Tests, die im Spital durchgeführt wurden, ergab einen positiven Befund für Affenpocken, Covid-19 und HIV. Der Patient wurde schließlich nach fast einer Woche aus dem Spital entlassen und hat sich mittlerweile von Covid-19 und Affenpocken wieder gut erholt.