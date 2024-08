Mann bei Trump-Rede von Sicherheitskräften überwältigt

Auf Videos war zu sehen, wie der Mann in den Pressebereich in dem Veranstaltungssaal in Johnstown eindringt und auf ein Podest klettert, auf dem u.a. Kameras aufgebaut sind. Sicherheitskräfte zogen den Mann herunter und führten ihn aus dem Saal. Hintergrund des Vorfalls und Motivation des Mannes waren unklar.

Es war offen, ob der Mann ein Anhänger oder Gegner Trumps war. Trump war zuvor - wie in seinen Reden üblich - die US-Medien heftig angegangen. Er bezeichnete die "New York Times" als "Feind des Volkes" und sprach von den "Fake News"-Medien.

#BREAKING A man at Donald Trump’s rally in Johnstown, Pennsylvania, stormed into the press area as the former president spoke Friday but was surrounded by police and sheriff’s deputies and was eventually subdued with a Taser.



He screamed “ say her name correctly" pic.twitter.com/kWQk5HNTLE