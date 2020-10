Mann bucht Escort-Dame - doch dann kommt SIE

Der Mann konnte seinen Augen nicht trauen, wer plötzlich den Raum betrat.

Seitdem James vor sechs Jahren zur Armee ging, hatte er keine fixe Beziehung mehr. Deshalb nimmt der Brite immer mal wieder eine Escort-Dame in Anspruch und sucht so ein erotisches Abenteuer. In einem Fall war James aber völlig entsetzt, wer da plötzlich ins Zimmer kam.

Dem englischen „ Mirror “ erzählt der Brite: „Ich buche immer Escort-Damen, egal wo ich mit der Armee stationiert bin. Als ich das letzte Mal nach Hause kam, konnte ich es kaum erwarten, jemanden zu buchen, nachdem ich verletzt worden war.“ Er habe sich schließlich für eine reifere Frau entschieden, im Profil auf der Homepage war aber das Gesicht der Prostituierten nicht zu sehen.

James buchte die Frau und wartete ungeduldig, bis es an der Tür klopfte. "Ich öffnete die Tür und wer stand vor mir? Die Mutter meines besten Freundes. Ich dachte nur, verdammt ist das unangenehm." Dennoch wurde das Treffen nicht abgebrochen: „Sie fuhr mit dem Termin fort, als ob wir uns nicht einmal kannten. Ich war offensichtlich von ihr angezogen. Es wurde nicht gerade viel geredet, wir haben es richtig verstanden!“