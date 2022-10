Mann macht im Stadion einen Antrag – doch dann passiert DAS

Dieser Heiratsantrag ging völlig nach hinten los. Ein Baseball-Fan der Toronto Blue Jays wollte seiner Freundin mitten im Spiel gegen die Boston Red Sox einen Antrag machen. Der Mann küsst seine Panterin, geht auf die Knie und holt dann eine Schachtel hervor.

Was zunächst wie der perfekte Antrag aussieht, nimmt nur Augenblicke später eine spektakuläre Wende. Als die Freundin den roten Spielzeug-Ring sieht, rastet sie völlig aus. Die Frau verpasst ihrem Freund eine Ohrfeige, schüttet ihr Getränk aus und schreit ihn an: „Was läuft nur falsch mit dir?“

