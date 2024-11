Mann missbraucht zwei Kinder in Schultoiletten

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte schon kurz darauf einen Mann (26) festnehmen.

Krefeld, Deutschland. Mittwochfrüh hat ein Mann sich an zwei Schulen in den Stadtteilen Linn und Uerdingen ganz im Osten von Krefeld (Nordrhein-Westfalen) Zutritt zu den Toiletten verschafft und dort an jeweils einem Kind sexuelle Handlungen begangen. "Beide Schulen haben sofort die Polizei informiert", berichten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein und konnte einen Mann vorläufig festnehmen, der als dringend tatverdächtigt gilt. Der 26-jährige Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft morgen dem Haftrichter vorgeführt. Der Tatvorwurf lautet auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Ermittlungen dauern an.

"Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf weitere Betroffene", so die Beamten. Die Polizei wird trotz der Festnahme am Donnerstag verstärkt Präsenz an allen Krefelder Schulen zeigen.