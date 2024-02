Mann schnitt Ex-Freundin beim Oralsex die Kehle durch

Omar A. muss sich nun vor dem Landgericht Siegen verantworten.

Dieser Fall sorgt in Deutschland derzeit für große Aufregung. Am Landgericht Siegen muss sich der 24-jährige Omar A. für den Mord an einer früheren Freundin verantworten. Der Syrer wird beschuldigt, die junge Frau auf einem Feldweg in Emmerich nahe der deutsch-niederländischen Grenze mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben.

Die Frau war Mitte August verschwunden - ihre Leiche wurde schließlich von einem Bauern entdeckt. Ihr früherer Partner wurde kurz nach der Tat festgenommen. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, die gemäß früheren Angaben des Jugendamtes in Obhut sind.

Horror-Tat

Laut Anklage waren die beiden mit ihren Kindern und einer weiteren Person kurz mit dem Auto in die Niederlande gereist. Der mutmaßliche Mord ereignete sich auf dem Rückweg. Es ist nicht klar, ob die Kinder zum Zeitpunkt des Verbrechens im Auto waren, so eine Gerichtssprecherin. Ein männlicher Zeuge soll anwesend gewesen sein. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, das Opfer genötigt zu haben, diesen Zeugen oral zu befriedigen. Als sich die 23-Jährige niederkniete, soll der Angeklagte sie laut Staatsanwaltschaft hinterrücks und auf brutalste Weise mit einem Messer getötet haben.

Ob auch gegen den Zeugen Ermittlungen oder ein Strafverfahren eingeleitet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der Prozess ist für weitere zehn Tage bis zum 14. Mai angesetzt.