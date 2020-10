Mann schubste Bub (12) vor Straßenbahn

Vor rund einem dreiviertel Jahr schubste ein 59-Jähriger einen 12-jährigen Buben in Bochum vor eine Straßenbahn - jetzt stellte er sich bei der Polizei.

Bochum. Am 17. Januar wurde ein 12-jähriger Bub in Bochum von einem zunächst unbekannten mann vor eine Straßenbahn geschubst. Laut Polizeiangaben klopften der 12-Jährige und zwei seiner Freunde im Bereich der Haltestelle "Heinrichstraße" an die Glasscheibe einer Straßenbahn, um Bekannte zu grüßen. Als sich der Bub umdrehte wurde er von einem 59-jährigen Einheimischen vor die anfahrende Straßenbahn der Linie 316/308 geschubst. Der Vorfall ging jedoch glimpflich aus: der Junge stürzte zu Boden, kam aber mit leichten Verletzungen davon. Der Übeltäter trat daraufhin die Flucht an.

Nachdem die andauernden Ermittlungen der Polizei keine Ergebnisse zu dem schockierenden Vorfall brachten, wurde am Mittwoch ein Fahndungsfoto des Tatverdächtigen veröffentlicht. "Nicht einmal eine Stunde später war der Mann am Telefon", hieß es laut Bild-Informationen im Polizeibericht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.