Mega-Drohung: 2030 kann Putin angreifen

Seit 2022 tobt der Krieg in der Ukraine. Jetzt könnte Putin schon de nächsten Angriffskrieg vorbereiten.

Was sind die Pläne im Kreml? Diese Frage lässt die Weltgemeinschaft nach Putins Angriff auf die Ukraine im Februar 2023 erschaudern.

Krieg zwischen dem Osten und dem Westen

Kommt es zum großen Krieg zwischen dem Osten und dem Westen? Greift Putins Russland die NATO an? Experten warnen jetzt: Schon in wenigen Jahren könnte Putin für einen Angriff auf den Westen bereit sein. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl (62), warnt: „Spätestens Ende dieses Jahrzehnts dürften russische Streitkräfte in der Lage sein, einen Angriff auf die NATO durchzuführen“, sagte der Chef des deutschen Auslandsgeheimdiensts am Montag in einer Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des deutschen Bundestages.

"Neue Weltordnung"

Russlands Präsident Wladimir Putin (72) gehe es nicht nur um die Ukraine, sondern „in Wirklichkeit um die Schaffung einer neuen Weltordnung“. Die russischen Geheimdienste agierten verstärkt mit allen ihren Möglichkeiten „und ohne jeglichen Skrupel“. Das klingt nach mehr als einer gefährlichen Drohung für den Westen.