× Mega-Flut durch Wolken-Impfung? Experten klären auf

Haben die Scheichs die Flut selbst verursacht? Experten haben eine klare Antwort.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich am Dienstag der heftigste Regen seit Jahrzehnten ereignet, Teile der Metropole Dubai waren überschwemmt. Die Staatsagentur WAM sprach von einem "historischen Wetterereignis".

Wilde Spekulationen

Doch wie kam es zum Rekord-Regen in der Wüste? Die Emirate sind ein Wüstenstaat auf der Arabischen Halbinsel mit einem trocken-heißen Klima. Seit mehreren Jahren versuchen die Scheichs allerdings, das Wetter zu beeinflussen und erzeugen immer wieder künstlichen Regen.

Video zum Thema: Verkehrs-Chaos nach Starkregen in Dubai

Dabei wird Regen durch die Impfung von Wolken mit Salzen und anderen Chemikalien erzeugt. Impfen. Die Wetterbehörde der Emirate hat eingeräumt, dass am Sonntag und Montag tatsächlich Flugzeuge zum Wolken-Impfen im Einsatz waren. Einen Tag später kam es dann zum Mega-Unwetter.

Nachdem vor allem in den sozialen Medien wild über das Cloud Seeding spekuliert wurde, sprechen Meteorologen nun Klartext. „Das war sicher nicht der Auslöser für die Gewitter in Dubai. Vielleicht wurden sie dadurch ein bisschen verstärkt, aber das war nicht der wesentliche Faktor“, so Experte Jan Schenk gegenüber FOCUS. Mit Silberjodid könne man nicht solch enorme Mengen an Regen erzeugen: „Das ist kein Regenmacher“.

Ähnlich ist die Einschätzung von ORF-Meteorologen Marcus Wadsak. „Nein, so eine Regenmengen kann NIEMALS durch Cloud-Seeding (WolkenImpfen) entstehen - das ist Unsinn, Fake, Verschwörung oder alles 3. never ever“, schreibt der Experte auf X.