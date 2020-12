Mega-Schlange vor Talstation: Droht das jetzt auch bei uns?

Trotz hoher Infektionszahlen scheinen sich nicht alle Ski-Fans an die Regeln halten zu wollen.

Österreichs Skigebiete dürfen am 24. Dezember wieder öffnen. Obwohl Touristen diesen Winter wohl gänzlich ausbleiben bleiben, wächst die Sorge vor großen Menschenansammlungen vor den Talstationen. Ein Video aus der Schweiz – wo die Lifte schon offen sind - lässt nun genau dies befürchten.

© Screenshot

Unzählige Menschen stehen sich vor der Titlisbahnen-Talstation in Engelberg an – die Schlange ist dabei rund 250 Meter lang. Der Mindestabstand wird dabei nur selten eingehalten, machen Personen tragen nicht einmal eine Maske. Ein Mann ohne Mund-Nasen-Schutz grinst dabei sogar in die Kamera und plaudert mit dem Filmer.

© Screenshot

Urs Egli, Marketing-Leiter der Titlisbahnen, erklärt gegenüber dem „Blick“: „Zum Video möchte ich mich nicht äußern. Denn es zeigt nicht, wie sicher unsere Talstation und das restliche Skigebiet sind. Das Ziel dieses Systems ist es, die Personenzahl in den geschlossenen Gebäuden so zu reduzieren, dass die Mindestabstände eingehalten werden können“