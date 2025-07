Mehr Drohnen: So will Selenskyj jetzt aufrüsten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Ausweitung der Drohnenproduktion gemeinsam mit den Verbündeten auch für die Nachkriegszeit angekündigt.

"Wir arbeiten auch mit unseren Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass die Produktion in ihren Ländern so effizient wie möglich ist - für unsere gemeinsame Verteidigung jetzt und für die Zeit nach dem Krieg - für das Arsenal unserer Partner", sagte der Staatschef in seiner Tageszusammenfassung.

Die Zusammenarbeit finde mit allen Ländern statt, die mit Investitionen, Einzelteilen und Produktionsstätten helfen können. "Schritt für Schritt" würden dabei Finanzierungslücken für die Herstellung von Drohnen und Abfangdrohnen geschlossen. Erst vergangene Woche hatte Kiew in Dänemark neue Abkommen zur Drohnenherstellung unterzeichnet.

Hauptthema ist weiter die Flugabwehr

Selenskyj kündigte hierbei ein Treffen der von Großbritannien und Frankreich geführten sogenannten "Koalition der Willigen" um die am Donnerstag und Freitag in Rom geplante Wiederaufbaukonferenz an. Hauptthema sei weiter die Flugabwehr und dabei insbesondere die Abwehr von Drohnenangriffen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion. Aufgrund von immer stärker werdenden russischen Drohnenangriffen auf Ziele im ukrainischen Hinterland drängt Kiew die Unterstützerstaaten zu neuen Militärhilfen.