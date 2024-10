Mehrere Explosionen in Teheran: Israel startet Angriff auf Iran

In Irans Hauptstadt Teheran waren nach Angaben von Staatsmedien in der Nacht auf Samstag mehrere Explosionen zu hören.

"Einige Menschen berichten, dass sie mehrere Explosionen im Westen von Teheran gehört haben", berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Ähnliches berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Die israelische Armee teilte mit, man führe "präzise Schläge" gegen militärische Ziele im Iran aus als Antwort auf "die ständigen Angriffe des Regimes in Teheran auf Israel".

Das iranische Staatsfernsehen berichtete in der Nacht über mehrere gewaltige Geräusche nahe Teheran. Auch die Luftabwehr soll aktiviert worden sein. Genauere Details waren zunächst unklar. Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, berichtete von amerikanischen und israelischen Kampfflugzeugen über dem Himmel in den Ländern des Nahen Ostens.

Bereits seit Tagen wurde mit einem israelischen Angriff gerechnet. Am 1. Oktober hatten nämlich die Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden rund 200 ballistische Raketen auf Israel gefeuert - u. a. als Antwort auf Israel zugeschriebene gezielte Tötungen im Iran. Unter den Opfern war etwa im August in Teheran Ismail Haniyeh, Anführer der militanten Palästinenserorganisation Hamas. Der jüdische Staat kündigte nach dem Raketenhagel Vergeltung an.