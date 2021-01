Merkel mit Ausraster: Mega-Krach beim Corona-Gipfel

Bei dem Krisen-Gipfel zwischen deutscher Regierung und den 16 Ländern kochte die Stimmung derart hoch, dass selbst der Kanzlerin der Kragen platzte.

Corona-Krach in Deutschland. Beim Krisen-Gipfel zwischen Bund und Länder am Dienstag soll es ordentlich dicke Luft gegeben haben. Die Stimmung kochte derart hoch, dass sogar Budneskanzlerin Angela Merkel - bekannt für ihre stoische Ruhe - der Kragen geplatzt sein soll. Stein des Anstoßes soll die Kritik an der Impfstoffbeschaffung der EU gewesen sein. Laut "Bild"-Zeitung hat Merkel daraufhin die Ministerpräsidenten der 16 Länder ordentlich angegriffen. "Wenn ich mal auspacke, was hier in dieser Runde für Fehler gelaufen sind, wenn ich das mal öffentlich machen würde…“, soll Merkel laut Bericht in der Sitzung gesagt haben.

Merkel: Auch hier passieren Fehler

"Ich finde uns schon sehr selbstbewusst, wie wir über andere richten", wird Merkel weiter zitiert. Die Länderchefs sollen sich selbst einmal so kritisch hinterfragen, wie sie es derzeit bei anderen machen. Auch hier würden Fehler passieren.

Lesen Sie auch

Lockdown verlängert: Die neuen Knallhart-Regeln in Deutschland



Koalitionsinterne Kritik

Grund für den "Ausraster" der Kanzlerin soll die koalitionsinterne Kritik an der EU-Impfstoff-Strategie gewesen sein. So haben zuletzt auch Regierungsmitglieder, sowie Parteimitglieder scharfe öffentliche Kritik geäußert. So attackierte Finanzminister Olaf Scholz (SPÖ) den CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn. Aber auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte Kritik an dem Vorgehen der EU.