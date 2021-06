Merkel will Briten Urlaub in EU verbieten

Die Gefahr einer weiteren schlimmen Corona-Welle droht mit der neuen Variante.

Berlin. Millionen Briten in Angst um ihre Ferienreise. Ihr Lieblings-Urlaubsland ist Spanien. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kämpft darum allen Briten – egal ob geimpft oder nicht – die ­Ferien in der EU quasi unmöglich zu machen. Merkel will eine 14-tägige Pflichtquarantäne einführen, das wird wohl kaum jemand für einen Urlaubstrip auf sich nehmen. ­Rückendeckung bekommt Merkel von Frankreichs Emmanuel Macron.

Ferienländer laufen Sturm gegen die Idee

Hintergrund dieser drastischen Aktion ist die rasante Ausbreitung der Delta-­Variante. In Großbritannien werden aktuell etwa 15.000 Corona-Infektionen pro Tag gemeldet. Gegen den Merkel-Plan stellen sich bereits die ­Ferienländer Griechenland, Portugal, Zypern und natürlich Spanien. Am Freitag trifft Briten-Premier Boris Johnson die deutsche Kanzlerin, dabei will er sie zum Aufgeben ihres Plans überreden.