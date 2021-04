Messer-Attacke in chinesischem Kindergarten: Zwei Kinder tot

In China kommt es immer wieder zu blutigen Angriffen auf Kinder aus Grund- oder Mittelschulen und Kindertagesstätten.

Peking. Bei einem Messerangriff in einem Kindergarten im Süden Chinas sind zwei Kinder getötet worden. 16 weitere Menschen wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete. In der Stadt Beiliu wurde demnach ein Verdächtiger festgenommen. Der Angriff habe sich am Mittwoch ereignet. Weitere Details wurden nicht genannt.

Immer wieder blutige Angriffe auf Kindergärten

In China kommt es immer wieder zu blutigen Angriffen auf Kinder aus Grund- oder Mittelschulen und Kindertagesstätten. Oft haben die Täter psychische Probleme oder geben an, sich an der Gesellschaft rächen zu wollen. Als Reaktion sind die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verschärft worden. Fremde und selbst Eltern dürfen meist nicht auf das Gelände.