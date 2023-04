Meteorit in Deutschland niedergegangen: Hausdach zerstört

Meteoriten-Niedergang im deutschen Elmshorn in Schleswig-Holstein!

In Elmshorn in Schleswig-Holstein soll Experten zufolge ein Meteorit niedergegangen sein. Dabei soll der Gesteinsbrocken in etwa die Größe eines Tennisballs gehabt haben, welcher am Dienstag das Dach eines Hauses durchgeschlagen hatte. Das verriet eine Bewohnerin am heutigen Freitag.

Nach einer Tageslicht-Feuerkugel am Dienstag (25.04.) um 14:14 MESZ über Norddeutschland gingen Meteoriten über Elmshorn bei Hamburg nieder.



Ein 225-Gramm-Fragment krachte durch ein Dach. https://t.co/NHXQsaQr1L pic.twitter.com/X0Isq7GSpr — Weltraum-Nerd (@NicosPanoptikum) April 28, 2023

Auch ein Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bestätigte den Meteoriteneinschlag. Dabei sei ein solches Ereignis eigentlich sehr selten. Zuletzt war in Deutschland nach DLR-Angaben, im April 2022 in Bayern ein Meteorit eingeschlagen.

Besonders in Erinnerung ist der Meteorit vom Februar 2013 geblieben. Er war nahe der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk am Ural in der Atmosphäre zerbarst und galt dabei als besonders groß. Durch die enorme Druckwelle wurden nach Angaben des DLR über 7000 Gebäude teils erheblich beschädigt, rund 1500 Menschen wurden durch herumfliegende Glassplitter verletzt.

