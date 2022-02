Mexiko: Migranten nähen sich aus Protest die Münder zu

Mexikanische Behörden verweigern Papiere zur Weiterreise.

Aus Protest gegen die Einwanderungsbehörden haben sich etwa ein Dutzend Migranten im Süden Mexikos die Münder zugenäht. Die Demonstranten, die unter anderem aus Kuba und Venezuela stammen, versammelten sich am Dienstag vor der zuständigen Behörde in Tapachula im Bundesstaat Chiapas, wie örtliche Medien berichteten. Sie forderten die umgehende Ausstellung von Papieren zur Weiterreise in den Norden an die Grenze zu den USA.

Demonstrationen

"Wir demonstrieren, damit wir weiter nach Monterrey (Norden) kommen und dann über die Grenze können. Aber ich habe einen Termin in drei oder vier Monaten bekommen und kein Geld, so lange zu warten", sagte der Venezolaner Rafael Hernández. Der Aktivist Irineo Mújica, der die Demonstration begleitete, sagte, die Behörden antworteten nicht und täten "nichts, um die Migration zu regulieren".

Zahlreiche Migranten aus Zentralamerika fliehen vor Gewalt und Armut in ihren Ländern und versuchen, über Mexiko in die USA zu gelangen. Seit der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten im November 2020 hat sich deren Zahl erhöht. Die mexikanischen Behörden verstärkten ihre Kontrollen, um einen weiteren Anstieg zu verhindern.