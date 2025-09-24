Militär-Experte: Ukraine braucht "technologisches Wunder"

Militär-Experte Berthold Sandtner war am Mittwochabend zu Gast in der "ZiB2".

US-Präsident Donald Trump vollzog am Dienstag eine völlige Kehrtwende. Statt wie bisher darauf zu bestehen, dass sowohl Kiew als auch Moskau Gebiete für einen Frieden abtreten müssten, erklärte er nun, die Ukraine könne alle von Russland besetzten Gebiete zurückerobern. Helfen sollen dabei die EU und die NATO.

Militär-Experte Berthold Sandtner hält eine Rückeroberung dennoch für schwierig, wie er in der "ZiB2" erklärte. Denn "es fehlt an ganz wesentlichen Dingen". So brauche es etwa "ein technologisches Wunder", da die Front durch die sogenannte "Todes-Zone" getrennt sei. Diese sei zwischen zehn und 20 Kilometer breit und werde durch Drohnen beherrscht.

Die Ukraine benötige einen Technologie-Sprung, um die "Todes-Zone" zu überwinden und Bewegung hineinzubekommen. Zudem brauche es - "konservativ geschätzt" - rund 500.000 zusätzliche Soldaten.