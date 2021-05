Millionenschaden: Brand zerstört mehrere Luxusyachten in kroatischem Hafen

Großbrand in der Marina Kastela: Mindestens fünf Yachten sollen niedergebrannt sein.

Kroatien. Am Samstagabend brach in der Marina Kastela, einem kroatischen Hafen in der Nähe von Split, ein Großbrand aus. Dabei fielen mindestens fünf Luxusyachten den Flammen zum Opfer. An der Außenseite der Marina geriet eine Motoryacht aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Boots-Crew konnte das Feuer nicht unter Kontrolle bringen und der Brand breitete sich auf weitere Yachten aus.

Brand bereitete sich schnell aus

Das Feuer auf der Motoryacht griff auf die Festmacher über, das Boot trieb auf andere Yachten zu und setzte diese in Brand. Die Feuerwehren und Mitarbeiter der Marina versuchten ein Übergreifen der Flammen auf andere Yachten zu verhindern und schleppten auch brennende Boote aus der Marina.

Das Feuer dürfte einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben. Verletzt wurde niemand.