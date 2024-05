Mit 106 Jahren erneut ältester Fallschirmspringer der Welt!

Der Texaner Al Blaschke bricht mit 106 Jahren seinen eigenen Rekord.

Alfred „Al“ Blaschke aus Texas, USA, hat sich im Alter von unglaublichen 106 Jahren und 327 Tagen erneut den Titel des ältesten Tandem-Fallschirmspringers der Welt gesichert. Damit knackte er seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2020 um mehr als drei Jahre.

Ein Leben voller Abenteuer

Bereits mit 100 Jahren, also im Jahr 2017, absolvierte Al einen Sprung aus dem Flugzeug und feierte so seinen runden Geburtstag auf spektakuläre Weise. 2020 wagte er den Sprung erneut, um den College-Abschluss seiner beiden Enkel zu feiern. "Das war mein Traum", sagte Al damals. "Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange leben würde."

Kampfgeist und neue Motivation

Nachdem sein Rekord 2022 von der Schwedin Rut Linnéa Ingegärd Larsson (103 Jahre und 259 Tage) gebrochen wurde, ließ sich der Abenteurer nicht entmutigen. Er beschloss, sich den Titel zurückzuerobern. Schlechtes Wetter und Terminprobleme verzögerten den Sprung zwar mehrfach, doch am 27. November 2023 war es endlich soweit - er steig auf 2.743 Meter Höhe auf.

Sanfte Landung und inspirierende Botschaft

Nach dem freien Fall öffnete sich der Hauptfallschirm in rund 1.676 Metern Höhe. Sanft landete Al anschließend mit seinem Instruktor.

Wieder festen Boden unter den Füßen, gratulierte Al dem Gouverneur zu seinem ersten Sprung. In Richtung der anwesenden Presse gab er eine Botschaft der Zuversicht zum Besten: "Wenn Sie denken, Sie können es nicht schaffen, dann unterschätzen Sie sich einfach selbst. Jeder ist fähiger, als er denkt. Man muss sich nur entscheiden, es zu versuchen."