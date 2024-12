Mit diesem Foto demütigen Rebellen Assad

Das Foto soll im eroberten Gouverneurspalast in Aleppo gefunden worden sein.

Syrische Rebellen sollen nach der Eroberung des Governeurspalasts in Aleppo offenbar mehrere private Fotos von Diktator Bashar al-Assad gefunden haben. Auf dem Bild ist Assad in jüngeren Jahren bei einem Bootsausflug in Badehose zu sehen. Dabei war möglicherweise Assads Schwager Asef Shawkat, der bis zu seinem Tod 2012 Verteidigungsminister des Regimes war.

Verbreitet wurde das Bild in den sozialen Medien. Zwar deutet vieles daraufhin, dass das Foto echt ist – bestätigt ist das allerdings nicht. Die Aufnahme soll Assad demütigen, denn sonst zeigt sich der syrische Diktator als Kämpfer, der alles unter Kontrolle hat.

Eigentlich wäre Assads älterer Bruder Thronfolger gewesen – er starb aber 1994 bei einem Verkehrsunfall. Nach dem Tod seines Vaters 2000 wurde Bashar al-Assad zum Präsidenten des Landes ernannt. Im Frühjahr 2011 begannen die ersten Proteste gegen das Geheimdienstregime. Das Assad-Regime ließ auf Demonstranten schießen und verschleppte Zehntausende.

Einige Gruppen begannen sich zu bewaffnen, worauf das Assad-Regime mit dem Einsatz von Fassbomben und Giftgas reagierte. Russland und der Iran eilten Assad zu Hilfe.